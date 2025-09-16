Ричмонд
«Омсктрансмаш» планирует запатентовать танковые «мангалы» для защиты от дронов

Предприятие уже подало на эту тему документы в Роспатент.

Источник: Комсомольская правда

Завод «Омсктрансмаш» направил в Роспатент документы для регистрации «модуля динамической защиты верхней полусферы башни» бронетехники. Таковы данные Роспатента.

Речь идет о так называемых «мангалах», решетчатых конструкциях, которые достаточно давно изготавливаются фронтовыми ремонтными бригадами у танкистов в зоне СВО в основном кустарным способом. Устройства хорошо доказали свою эффективность.

В патентной заявке отмечено, что модуль состоит из двух соединенных частей с сетчатыми экранами, те крепятся на переходники. Это обеспечивает динамическую защиту. Конструкция может вращаться, а в ситуации повреждения допускает и оперативную замену отдельных элементов.

Основная задача «мангала» — это защита танка от ударов FPV-дронов. Решетчатый экран мешает корректному срабатыванию взрывателя. А при таком раскладе намного меньше риск поражения техники кумулятивной струей.

Напомним, омский завод входит в концерн «УВЗ» государственной промышленной корпорации «Ростех».

Ранее мы писали, что губернатор Виталий Хоценко поздравил через свой Телеграм-канал танкистов, Омский инженерный автобронетанковый институт и танкостроителей «Омстрансмаша» с Днём танкиста. Тот в текущем году отмечался 14 сентября.