Центризбирком РТ утвердил результаты выборов Раиса Татарстана

Центральная избирательная комиссия Татарстана сегодня утвердила результаты выборов Раиса республики.

Источник: ИА Татар-информ

По их итогам, победителем стал действующий Раис РТ Рустам Минниханов, набрав почти 2 млн голосов или 88,09%. Соответствующие протоколы были подписаны членами ЦИК Татарстана.

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом: Хафиз Миргалимов набрал 4,97% или 110 тыс. голосов, Виталий Смирнов — 1,9% или 42,2 тыс. голосов, а Руслан Юсупов — 4,2% или 93,5 тыс. голосов.

