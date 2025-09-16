Центризбирком РТ утвердил результаты выборов Раиса Татарстана

По их итогам, победителем стал действующий Раис РТ Рустам Минниханов, набрав почти 2 млн голосов или 88,09%. Соответствующие протоколы были подписаны членами ЦИК Татарстана.
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом: Хафиз Миргалимов набрал 4,97% или 110 тыс. голосов, Виталий Смирнов — 1,9% или 42,2 тыс. голосов, а Руслан Юсупов — 4,2% или 93,5 тыс. голосов.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше