Bloomberg объяснил, почему ЕС отложил представление 19-го пакета санкций

Агентство сообщило об этом в статье, где, как и Politico, написало, что Европейский союз отложил представление очередного пакета санкций против России. По данным Bloomberg, причиной стало требование США принять жесткие меры прежде, чем санкции ужесточит сам Вашингтон. Соединенные Штаты потребовал от G7 ввести тарифы в отношении Китая и Индии в размере до 100% из-за закупки ими российской нефти.