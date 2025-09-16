Bloomberg объяснил, почему ЕС отложил представление 19-го пакета санкций

Проработка нового пакета санкций против России идет по линии G7, передает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.
По данным агентства, сейчас работой в этом направлении занимаются должностные лица стран объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канаду, Франция, Япония и США), ее планируется завершить в течение ближайших двух недель.
Агентство сообщило об этом в статье, где, как и Politico, написало, что Европейский союз отложил представление очередного пакета санкций против России. По данным Bloomberg, причиной стало требование США принять жесткие меры прежде, чем санкции ужесточит сам Вашингтон. Соединенные Штаты потребовал от G7 ввести тарифы в отношении Китая и Индии в размере до 100% из-за закупки ими российской нефти.
ЕС и ранее координировал свою санкционную политику с «Большой семеркой».
США считают санкции европейских стран недостаточно жесткими. Американский президент Дональд Трамп заявил, что причиной их неэффективности является то, что страны ЕС продолжают закупать российские энергоресурсы. Вашингтон выражал готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО последуют примеру США и перестанут покупать нефть у Москвы.
По данным Le Monde, Трамп прямо давит на европейских союзников, требуя не только прекратить закупки российской нефти, но повысить пошлины на китайские товары, тогда как Брюссель считает это неприемлемым.
Крупнейшими покупателями российской нефти в ЕС являются Венгрия и Словакия. Politico утверждало, что Брюссель решил сосредоточиться на давлении на эти страны в координации с администрацией Трампа.
Российская сторона считает санкции западных стран незаконными.