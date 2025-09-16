Таубер обвинила молдавские власти в запугивании оппозиции

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
«Вчера по всей стране прокатилась очередная волна задержаний: под преследование попали мэры, лидеры территорий и другие представители блока “Победа”. Наших коллег обвиняют в “электоральной коррупции”, но все понимают — это лишь повод убрать с дороги тех, кто открыто говорит правду. Перед выборами их пытаются сломать, запугать, заставить замолчать… Мы защищаем наших соратников всеми законными средствами. Команда юристов рядом с каждым, кто подвергся незаконному давлению. Все процессуальные документы будут опротестованы», — написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, страх власти перед собственным народом очевиден. «За четыре года у ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) нет ни одного яркого успеха. Экономика в упадке, цены устремились в космос, уровень жизни падает, а страну лихорадит от кризиса к кризису. Вместо того, чтобы объяснить людям свои провалы, режим запускает карающую машину на полную мощность», — отметила Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.