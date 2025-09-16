Таубер обвинила молдавские власти в запугивании оппозиции

«Вчера по всей стране прокатилась очередная волна задержаний: под преследование попали мэры, лидеры территорий и другие представители блока “Победа”. Наших коллег обвиняют в “электоральной коррупции”, но все понимают — это лишь повод убрать с дороги тех, кто открыто говорит правду. Перед выборами их пытаются сломать, запугать, заставить замолчать… Мы защищаем наших соратников всеми законными средствами. Команда юристов рядом с каждым, кто подвергся незаконному давлению. Все процессуальные документы будут опротестованы», — написала Таубер в своем Telegram-канале.