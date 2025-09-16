Ричмонд
Pronews узнал, кто в ЕС не дал ограничить выдачу россиянам Шенгена

Пять стран ЕС — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия — заблокировали предложение о введении новых ограничений на выдачу россиянам шенгенских виз. Об этом пишет греческое издание Pronews.

Источник: AP 2024

Для Греции это стало первым подобным вето с 2022 года на меры против Москвы, отмечает издание. Pronews объяснил это тем, что визовые ограничения удалили бы по туризму в греческих регионах, куда продолжают приезжать российские туристы, в частности, на Ионических островах.

О том, что некоторые европейские страны предлагают ввести полный запрет на въезд для российских туристов в Евросоюз, ранее писал Euractiv. Еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России исключил.

Материал дополняется.

