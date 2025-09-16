Вучич поблагодарил российскую разведку за предупреждение о майдане в Сербии

«Мы внимательно следим за каждым сообщением СВР, и когда нас критикуют за боеприпасы (вопрос попадания сербской военной продукции на Украину. — Прим. ред.), внимательно читаем и анализируем. Нет никаких сомнений в том, что те, кто организовал цветную революцию, не могут так просто отступить, слишком много денег вложили. Поэтому у них будет окончательная попытка захвата власти силой. Мы готовы к этому», — указал сербский лидер.