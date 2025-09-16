Лукашенко накануне Дня народного единства вручает госнаграды

Чествование соотечественников, внесших значительный вклад в развитие страны, в укрепление ее суверенитета и обороноспособности, в канун важного праздника уже стало традиционным. По сути, этот день стал краеугольным камнем сплоченности и единства нации и наряду с Днем Победы и Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко.
«С высоты прошедших десятилетий день 17 сентября 1939 года, когда была стерта искусственная позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости (так оно и было). И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения», — заявил Президент.
Александр Лукашенко отметил, что эстафета поколений символично продолжается, когда в торжественной обстановке получают заслуженные государственные награды работники промышленности, строители, труженики села, военные, правоохранители, деятели культуры, спортсмены — все труженики, которые каждый день созидают жизнь в стране. Таким образом укрепляется связь времен и единство людей.
Среди награжденных Президент особо приветствовал аграриев, которые завершают сельскохозяйственный год с очень достойным результатом.
Высоких государственных наград и званий удостоены также ученые, педагоги, юристы, артисты. «Трудно переоценить ваш вклад в сохранение нравственных ценностей, культурных традиций, воспитание подрастающего поколения», — обратился к участникам церемонии Александр Лукашенко.
Особые слова благодарности глава государства адресовал людям в погонах — военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят на страже суверенитета, мира и общественного согласия и без участия которых никакой созидательный труд просто невозможен.
Поздравляя всех с заслуженными наградами, Президент подчеркнул: «Вы делаете нашу жизнь безопасной, удобной и комфортной». Александр Лукашенко поблагодарил их за работу, преданность профессии и родной Беларуси, а также поздравил с Днем народного единства, пожелав здоровья, мира, добра и новых свершений на благо Отечества.
Глава государства вручил орден Отечества II степени генеральному директору государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии — директору Института порошковой металлургии имени академика О. В. Романа Александру Ильющенко, орден Отечества III степени — Александру Турчину (этой награды нынешний премьер-министр был удостоен 11 декабря 2024 года согласно указу № 462, когда занимал пост председателя Минского облисполкома).
Ордена Почета удостоены начальник юридического управления Управления делами Президента Беларуси Елена Лебедева, председатель Гродненского райисполкома Валерий Хелский, прокурор Гродненской области Александр Жуков и профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Марьян Пристром. Орденом Франциска Скорины награжден артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии Игорь Оловников.
Медали «За спасенную жизнь» глава государства вручил начальнику второго отдела управления штаба вооружения Министерства обороны Андрею Жлукте и пенсионеру Виталию Горожанкину.
Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена почетных званий. Звание «Народный учитель» присвоено учителю математики гимназии № 1 г. Лида Альфреду Ладыко, «Заслуженный работник образования» — первому проректору Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлане Коптевой и директору Лицея межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет» имени Л. Е. Маневича Георгию Голикову. Заслуженным деятелем наук стал профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Станислав Князев.
Артист симфонического оркестра — ведущий мастер сцены заслуженного коллектива Республики Беларусь «Гродненская капелла» Татьяна Сухоцкая удостоена почетного звания «Заслуженный артист».
Звания «Заслуженный архитектор» удостоена главный ландшафтный архитектор ландшафтно-экологического отдела предприятия «Минскпроект» Анна Аксенова, «Заслуженный мастер спорта» — спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.
Директор ОАО «Гамма вкуса» Надежда Пальчинская и производитель конфет ОАО «Коммунарка» Елена Радюк стали заслуженными работниками промышленности, гендиректор ОАО «Гроднохлебпром» Виктор Леонович и директор ОАО «Демброво» Александр Тула — заслуженными работниками сельского хозяйства, директор Кличевского лесхоза Владимир Косенков — заслуженным лесоводом, гендиректор ОАО «Стройтрест № 1» Владимир Бублик, руководитель проектов по строительству и ремонту транспортных объектов ОАО «Дорожно-строительный трест № 5» Владимир Колесень и начальник государственного унитарного строительного предприятия «Пружанская ПМК-21» Василий Лукьянчук — заслуженными строителями.