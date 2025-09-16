Лукашенко накануне Дня народного единства вручает госнаграды

«С высоты прошедших десятилетий день 17 сентября 1939 года, когда была стерта искусственная позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости (так оно и было). И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения», — заявил Президент.