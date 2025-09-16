Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Справедливая Россия» обошла «Единую Россию» в Барабинске под Новосибирском

По результатам подсчета голосов на трехдневных выборах в Заксобрание Новосибирской области в городе Барабинск больше всех голосов набрала партия «Справедливая Россия». Об этом свидетельствует данные ГАС «Выборы» (есть в распоряжении Сиб.фм).

Источник: Сиб.фм

При этом в целом по Барабинскому району «ЕР» набрала больше всех голосов: 38,24% (почти пять тысяч), у эсеров — 33,14% (4275 голосов). КПРФ набрала 7,87% (около тысячи).

Главным действующим лицом кампании в Барабинском районе стал депутат Константин Терещенко, примкнувший к эсерам. Он довольно популярен в этих краях, что отразилось на результатах выборов.

«Жители дали оценку деятельности “Команды справедливости” и моей работы в качестве депутата. Наша общественная приемная работает больше трех лет. Мое правило — относиться к проблемам людей, как к своим личным. Спасибо всем за поддержку», — прокомментировал результаты выборов для Сиб.фм Константин Терещенко.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше