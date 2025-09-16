«Справедливая Россия» обошла «Единую Россию» в Барабинске под Новосибирском

При этом в целом по Барабинскому району «ЕР» набрала больше всех голосов: 38,24% (почти пять тысяч), у эсеров — 33,14% (4275 голосов). КПРФ набрала 7,87% (около тысячи).
Главным действующим лицом кампании в Барабинском районе стал депутат Константин Терещенко, примкнувший к эсерам. Он довольно популярен в этих краях, что отразилось на результатах выборов.
«Жители дали оценку деятельности “Команды справедливости” и моей работы в качестве депутата. Наша общественная приемная работает больше трех лет. Мое правило — относиться к проблемам людей, как к своим личным. Спасибо всем за поддержку», — прокомментировал результаты выборов для Сиб.фм Константин Терещенко.