Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша проведет стрельбы системы ПВО Wisla рядом с границей РФ

16 сентября польские военные впервые апробируют в приближенных к боевым условиям системы противовоздушной обороны средней дальности Wisla. Стрельбы произведут на Центральном полигоне польских ВВС на побережье Балтийского моря неподалеку от границы с Калининградской областью во время проведения учений НАТО «Железный защитник».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«На полигоне ВВС в Устке впервые состоятся боевые стрельбы с использованием системы Wisla с использованием системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS», — приводит сообщение пресс-службы Минобороны Польши «Интерфакс».

Помимо системы Wisla польские военные испытают на полигоне пусковые установки реактивной системы залпового огня Homar A и Homar K, которые только поступили на вооружение ВС Польши.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя первые стрельбы системы Wisla, уточнил, что пока военные проводят сертификационные испытания комплекса, а полной боевой готовности система достигнет к декабрю 2025 года.

Wisla — программа модернизации системы ПВО и ПРО. Ее основой являются зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшава приобрела у Вашингтона. ЗРК встроили в систему управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman, которая подразумевает совместное использование различных систем. Опыт Польши с применением IBCS Пентагон намерен использовать и для армии США.

Учения Iron Defender («Железный защитник», пол. — Zelazny Obronca) проводятся в Польше. Главными площадками для отработки действий военных стали полигоны Устка на побережье Балтики и Нова-Демба на юго-востоке Польши неподалеку от украинской границы.

Кроме польских военнослужащих в маневрах задействованы подразделения из других стран Североатлантического альянса, в том числе США, Швеции и Норвегии. Всего в учениях принимают участие около 30 тысяч бойцов.

Косиняк-Камыш объяснил, что военные маневры НАТО вблизи Калининградской области России — это «ответ» на учения в Белоруссии, которые проходят с 12 по 16 сентября. В маневрах задействованы не только военнослужащие ВС РФ и Белоруссии, но и других стран, в том числе Индии. Участие индийских бойцов привлекло внимание Запада: европейские СМИ упрекнули Индию в том, что она «перешла красные линии», укрепляя партнерские связи с Кремлем.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше