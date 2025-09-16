Косиняк-Камыш объяснил, что военные маневры НАТО вблизи Калининградской области России — это «ответ» на учения в Белоруссии, которые проходят с 12 по 16 сентября. В маневрах задействованы не только военнослужащие ВС РФ и Белоруссии, но и других стран, в том числе Индии. Участие индийских бойцов привлекло внимание Запада: европейские СМИ упрекнули Индию в том, что она «перешла красные линии», укрепляя партнерские связи с Кремлем.