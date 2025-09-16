Польша проведет стрельбы системы ПВО Wisla рядом с границей РФ

«На полигоне ВВС в Устке впервые состоятся боевые стрельбы с использованием системы Wisla с использованием системы управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS», — приводит сообщение пресс-службы Минобороны Польши «Интерфакс».
Помимо системы Wisla польские военные испытают на полигоне пусковые установки реактивной системы залпового огня Homar A и Homar K, которые только поступили на вооружение ВС Польши.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя первые стрельбы системы Wisla, уточнил, что пока военные проводят сертификационные испытания комплекса, а полной боевой готовности система достигнет к декабрю 2025 года.
Wisla — программа модернизации системы ПВО и ПРО. Ее основой являются зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Варшава приобрела у Вашингтона. ЗРК встроили в систему управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman, которая подразумевает совместное использование различных систем. Опыт Польши с применением IBCS Пентагон намерен использовать и для армии США.
Учения Iron Defender («Железный защитник», пол. — Zelazny Obronca) проводятся в Польше. Главными площадками для отработки действий военных стали полигоны Устка на побережье Балтики и Нова-Демба на юго-востоке Польши неподалеку от украинской границы.
Кроме польских военнослужащих в маневрах задействованы подразделения из других стран Североатлантического альянса, в том числе США, Швеции и Норвегии. Всего в учениях принимают участие около 30 тысяч бойцов.
Косиняк-Камыш объяснил, что военные маневры НАТО вблизи Калининградской области России — это «ответ» на учения в Белоруссии, которые проходят с 12 по 16 сентября. В маневрах задействованы не только военнослужащие ВС РФ и Белоруссии, но и других стран, в том числе Индии. Участие индийских бойцов привлекло внимание Запада: европейские СМИ упрекнули Индию в том, что она «перешла красные линии», укрепляя партнерские связи с Кремлем.