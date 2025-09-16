Израиль требует роспуска комиссии ООН, признавшей его действия в Газе геноцидом

Как утверждает МИД, трое составителей доклада «известны своей откровенно антисемитской позицией». По версии министерства, доклад «полностью основан на лжи» палестинского движения «Хамас». «Израиль категорически отвергает этот искаженный и ложный отчет и призывает к немедленному упразднению данной комиссии», — сказано в комментарии ведомства, опубликованном в соцсети X.
В конце августа ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что удары Израиля мешают поставке гуманитарной помощи жителям Газы. Сегодня ночью Израиль начал наземную операцию в Газе. Он нанес не менее 37 ударов за 20 минут. Только при одном из авиаударов погибли восемь человек.