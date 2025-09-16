Ричмонд
Минпросвещения Казахстана наделили новыми функциями

Постановлением Правительства Казахстана расширены функции Министерства просвещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Министерству поручено утверждать типовые правила приема в организации образования, реализующие общеобразовательные программы всех уровней, а также программы технического, профессионального и послесреднего образования.

Исключение составляют специализированные школы-интернаты и колледжи олимпийского резерва, а также школы-интернаты для одаренных в спорте детей на республиканском, областном и столичном уровнях.

Кроме того, ведомство займется разработкой и утверждением правил отбора и подготовки лидеров изменений в сфере образования.

Минпросвещения также будет участвовать в формировании государственной политики и принимать меры по противодействию теневой экономике в системе дошкольного, среднего, технического, профессионального, послесреднего и дополнительного образования и в области охраны прав детей.

Постановление уже вступило в силу.