Минпросвещения Казахстана наделили новыми функциями

Министерству поручено утверждать типовые правила приема в организации образования, реализующие общеобразовательные программы всех уровней, а также программы технического, профессионального и послесреднего образования.
Исключение составляют специализированные школы-интернаты и колледжи олимпийского резерва, а также школы-интернаты для одаренных в спорте детей на республиканском, областном и столичном уровнях.
Кроме того, ведомство займется разработкой и утверждением правил отбора и подготовки лидеров изменений в сфере образования.
Минпросвещения также будет участвовать в формировании государственной политики и принимать меры по противодействию теневой экономике в системе дошкольного, среднего, технического, профессионального, послесреднего и дополнительного образования и в области охраны прав детей.
Постановление уже вступило в силу.