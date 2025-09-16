Ричмонд
За нарушения на дорогах оштрафовали чиновника в Хабаровском крае

Прокуратура внесла представление главе муниципалитета.

Источник: Комсомольская правда

В Николаевске прокуратура проверила состояние городских дорог. Проверка показала, что асфальт и разметка возле школ не соответствуют нормам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Городская прокуратура Николаевска провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что дорожное покрытие на улицах Гоголя, Советской и Луначарского находилось в ненадлежащем состоянии.

«Перед пешеходными переходами вблизи школы-интерната № 16 и школы № 5 искусственные неровности частично разрушены, а разметка не обновлялась», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура внесла представление главе муниципалитета. Руководитель комитета по управлению имуществом администрации города привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ. Ему назначен штраф — 20 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, дороги приведены в нормативное состояние.