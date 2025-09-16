За нарушения на дорогах оштрафовали чиновника в Хабаровском крае

Прокуратура внесла представление главе муниципалитета. Руководитель комитета по управлению имуществом администрации города привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ. Ему назначен штраф — 20 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, дороги приведены в нормативное состояние.