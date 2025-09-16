Лукашенко о беспилотниках: все, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения

«Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам — летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: “Работайте!” Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя», — добавил Александр Лукашенко.