Лукашенко о беспилотниках: все, что залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, — мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям», — сказал глава государства.

«Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие… Сбили и все. Несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам — летели в Польшу. И им сообщили, сколько, куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они: “Работайте!” Они это признают. Тем не менее пакостят. Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя», — добавил Александр Лукашенко.

