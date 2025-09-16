Ричмонд
США дали «Хамасу» несколько дней на решение по прекращению огня

Радикальная палестинская организация «Хамас» обязана дать ответ по предложению о перемирии в сжатые сроки. Об этом перед вылетом из Израиля в Доху заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Израиль начал проведение операций в этом регионе. Поэтому мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель», — приводят высказывание Рубио «Ведомости».

Госсекретарь США отметил, что идеальным сценарием урегулирования конфликта остаются переговоры, в рамках которых «Хамас» должен выполнить три ключевых условия: провести демилитаризацию, освободить всех заложников и распустить движение.

9 сентября армия Израиля ударила по предполагаемой штаб-квартире движения «Хамас» в Дохе. Цель — уничтожение высокопоставленных представителей палестинской группировки. По данным источников телеканала Al Arabiya, переговоры по Газе были временно прекращены после израильской операции.

Этим событиям предшествовал теракт в Иерусалиме, осуществленный палестинскими боевиками и унесший жизни семерых человек. Ответственность за стрельбу у синагоги взяло на себя военное крыло «Хамаса».

