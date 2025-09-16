США дали «Хамасу» несколько дней на решение по прекращению огня

«Израиль начал проведение операций в этом регионе. Поэтому мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель», — приводят высказывание Рубио «Ведомости».