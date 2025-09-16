Лукашенко о военной подготовке и учениях: если хотим жить, мы должны уметь все

«Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, — плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать», — заявил белорусский лидер.
«А если кому-то надо оправдать свои действия — обезумевшим, тут по соседству живущим, — ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши — умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война», — отметил Александр Лукашенко.
Президент в этой связи обратился к военнослужащим: «Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим».