ЦИК потребовала привлечь к ответственности за давление на избирателей главу госканцелярии в Гагаузии: Чернев угрожал жителям автономии и требовал не ходить на выборы

Жалобу в ЦИК на заявления Чернева в эфире одного из местных телеканалов направил Патриотический блок.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия потребовала привлечь к ответственности главу правительственной Госканцелярии в Гагаузии Сергея Чернева.

Ранее чиновник требовал от жителей Гагаузии не участвовать в парламентских выборах 28 сентября и угрожал им штрафами в случае, если они все же придут на избирательные участки.

Комиссия сослалась на статью 7 Избирательного кодекса, которая гласит, что никто не вправе оказывать давление на избирателя с целью заставить его голосовать или не голосовать, а также с целью помешать ему самостоятельно выразить свою волю.

Жалобу в ЦИК на заявления Чернева в эфире одного из местных телеканалов направил Патриотический блок.

