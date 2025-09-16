ЦИК потребовала привлечь к ответственности за давление на избирателей главу госканцелярии в Гагаузии: Чернев угрожал жителям автономии и требовал не ходить на выборы

Центральная избирательная комиссия потребовала привлечь к ответственности главу правительственной Госканцелярии в Гагаузии Сергея Чернева.
Ранее чиновник требовал от жителей Гагаузии не участвовать в парламентских выборах 28 сентября и угрожал им штрафами в случае, если они все же придут на избирательные участки.
Комиссия сослалась на статью 7 Избирательного кодекса, которая гласит, что никто не вправе оказывать давление на избирателя с целью заставить его голосовать или не голосовать, а также с целью помешать ему самостоятельно выразить свою волю.
Жалобу в ЦИК на заявления Чернева в эфире одного из местных телеканалов направил Патриотический блок.
