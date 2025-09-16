Госдума открыла осеннюю сессию

Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений.
Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.
