Госдума открыла осеннюю сессию

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.

В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений.

Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.

