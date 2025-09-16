Мирзиёев: Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем

Оно находится в свободной экономической зоне «Наманган». В рамках проекта стоимостью $40 млн на предприятии внедрены технологии из Китая, Германии и Дании.
Производимые здесь газобетонные блоки позволяют существенно экономить энергию. Здания, построенные из таких блоков, не требуют дополнительной внешней теплоизоляции, а температурные потери внутри помещений сокращаются в четыре раза. В результате расходы на электроэнергию уменьшаются до 45%.
В производстве используют цемент марки 550 завода «Наманган цемент», входящего в состав предприятия «Мегатон», что позволяет формировать цепочку добавленной стоимости. На предприятии создали 500 новых рабочих мест.
Завод способен производить до 600 тыс. кубометров продукции в год, что позволит покрыть около 28% потребности области в кирпиче.
Глава государства осмотрел производственные цеха, лаборатории и готовую продукцию.
Важно, что наша строительная промышленность развивается в ногу со временем и выпускает продукцию высокого качества… Подобные инновационные технологии необходимо внедрять и в других сферах, где доля импорта остается высокой. Это создаст здоровую конкуренцию на рынке, расширит выбор для покупателей и обеспечит новые рабочие места. Мы и впредь будем поддерживать инициативных предпринимателей.
В рамках второго этапа проекта планируют локализовать производство автоклавного газоблока, специализированного клея и штукатурных смесей.
Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.
Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме «От бедности к благополучию».