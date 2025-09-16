Эксперт рассказал, о чем свидетельствуют слова Келлога о «поражении России»

Ранее спецпосланник Кит Келлог в своем выступлении назвал Россию «проигравшей стороной» в противостоянии с Украиной. Он аргументировал это тем, что российская армия до сих пор не заняла Киев и Одессу, а состав украинского правительства остается неизменным, пишет «Инфо 24».
Юрий Светов напомнил, что Кит Келлог — очень пожилой чиновник, возраст которого сравним с возрастом предшественника Дональда Трампа Джо Байдена. Политолог предположил, что представление о реальности у Келлога и Байдена одинаковые.
Эксперт обратил внимание, что Келлог, говоря о «проигрыше» России, сказал, что ВС РФ вынуждены использовать танки из музеев, что явно не соответствует реальному положению дел. Собеседник «Инфо 24» уточнил, что совсем недавно Европа и США обвиняли Россию в увеличении производства танков, а Келлог думает, что российская армия испытывает дефицит оружия и техники.
«Я думаю, что именно поэтому Келлог все время болтается на Украине, а к России его не подпускают. Видимо, у Трампа есть понимание, что с людьми уровня украинских политиков, как Зеленский, Умеров и прочие, Келлог сможет говорить на равных, а для России он все-таки немного глуповат», — сказал Светов.
Эксперт отметил, что Келлог легко нашел взаимопонимание с представителями украинской элиты. По мнению Светова, спецпосланник Трампа и истеблишмент в Киеве обладают схожими взглядами. Политолог предположил, что, наверное, именно поэтому Кит Келлог и украинский лидер Владимир Зеленский нередко обмениваются комплиментами в адрес друг друга.
Светов считает, что Келлог и его высказывания вызывают иронию. Эксперт также вспомнил, как Зеленский говорил, что спецпредставитель Трампа работает в качестве комплекса ПВО — когда он приезжает в Киев, ВС России не наносят удары по городу. «Тут можно вспомнить слова нашего великого баснописца Крылова: “За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку”. Вот они друг друга восхваляют, озвучивая весь этот бред», — резюмировал политолог.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что заверения Келлога о проигрыше Москвы в противостоянии с Киевом связаны со стремлением спецпредставителя порадовать Зеленского. Парламентарий подчеркнул, что реальная ситуация на линии противостояния отличается от представленной чиновником Белого дома.