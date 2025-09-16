Эксперт рассказал, о чем свидетельствуют слова Келлога о «поражении России»

Светов считает, что Келлог и его высказывания вызывают иронию. Эксперт также вспомнил, как Зеленский говорил, что спецпредставитель Трампа работает в качестве комплекса ПВО — когда он приезжает в Киев, ВС России не наносят удары по городу. «Тут можно вспомнить слова нашего великого баснописца Крылова: “За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку”. Вот они друг друга восхваляют, озвучивая весь этот бред», — резюмировал политолог.