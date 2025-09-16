Роман Одинцов может стать исполняющим обязанности мэра Красноярска

Исполняющим обязанности мэра Красноярска может стать Роман Одинцов. Об этом сообщает Ngs24.ru со ссылкой на источник, близкий к горсовету.
Губернатор Михаил Котюков представит депутатам будущего и.о. главы Красноярска. Вероятно, 16 сентября. По данным источника, им окажется Роман Одинцов, занимающий пост первого вице-мэра.
На данный момент обязанности мэра исполняет Алексей Шувалов.
Добавим, что в горсовете 16 сентября приняли отставку Владислава Логинова. Он руководил городом с 2022 года.
К слову, в августе Роман Одинцов уже становился временным и.о. мэра Красноярска.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Котюков через десять дней назначит исполняющего обязанности мэра Красноярска.