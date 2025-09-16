Учения «Запад-2025» никому не угрожают, заявил Лукашенко

«Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, — плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они (на Западе -ред.) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси», -заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.