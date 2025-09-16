Ричмонд
Учения «Запад-2025» никому не угрожают, заявил Лукашенко

МИНСК, 16 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, проводя плановые белорусско-российские учения «Запад-2025», Минск никому не угрожает, а тренирует своих военных, чтобы они умели все.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, — плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они (на Западе -ред.) тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси», -заявил Лукашенко на церемонии вручения госнаград во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта.

Он подчеркнул, что Минск ни в коем случае не собирается «этим самым кому-то угрожать».

«А если кому-то надо оправдать свои действия — обезумевшим, тут по соседству живущим, — ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши — умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война», — отметил Лукашенко.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин 13 августа заявил, что на белорусско-российских военных учениях «Запад-2025» в сентябре отработают планирование применения тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник».

