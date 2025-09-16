Президент обратился ко всем аграриям Казахстана

Каждый год уборка урожая становится проверкой вашего профессионализма, целеустремленности и, что особенно важно, патриотизма. И этот экзамен наши аграрии с честью выдерживают. Вы работаете в непростых условиях, сталкиваетесь с капризами природы, но всегда добиваетесь высоких результатов. Своим усердным трудом вы вносите огромный вклад в укрепление продовольственной безопасности, развитие экономики и улучшение качества жизни на селе.