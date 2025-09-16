Ричмонд
Лавров: Россия отходит от термина «недружественные страны»

Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны», заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению».

Источник: РИА "Новости"

Журналисты обратили внимание на представителей США и Европы и спросили, что в будущем должны делать исполнители «недружественный стран», чтобы попасть на «Интервидение».

Лавров указал на то, что Владимир Путин, выступая во Владивостоке, отметил, что есть страны, у которых «недружественные правительства» по отношению к России.

«Я не стал бы сейчас перечислять людей, которых не пустили их правительства, прямо по-честному скажем, потому что, во-первых, это их личная ситуация и не хотим создавать им сложностей. Но те, кто хотели бы приехать, они знают, что мы были бы всегда им рады», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров сказал, что Россия не хочет никому мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в будущем. По словам дипломата, злость и желание мести — «плохой советчик».

Кроме того, несмотря на то что некоторые «маргинальные персонажи» на Западе планируют развал России, она готова вести честный диалог.

