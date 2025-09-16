Глава государства поручил ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство

До конца года будет разработана программа развития животноводства. Данный документ позволит получить льготные средства на длительный срок. Мы сможем обеспечить прозрачность и эффективность во всех отраслях экономики только с помощью полной цифровизации. Подробно остановился на этом вопросе в своем Послании. Следует ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство. Для полного отслеживания процессов в растениеводстве и животноводстве необходимо использовать цифровые подходы. В этой работе важно наладить взаимодействие с IТ-бизнесом.
В завершение Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на развитие сельского хозяйства из бюджета выделяются значительные средства.
Следовательно, каждая выполняемая работа, каждое мероприятие должны иметь четкий результат и оказывать положительное влияние на аграрную отрасль. Государство всегда оказывает поддержку добросовестно работающим фермерам. Я уделяю особое внимание сельскому хозяйству, и эта отрасль будет находиться под моим особым контролем. Как говорится, «легка ноша, поднятая сообща». Поэтому уверен, что вместе мы завершим эту важную кампанию вовремя и успешно.
В ходе совещания с докладами выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный директор ТОО АФ «Родина» Иван Сауэр, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, председатель совета директоров ТОО «Карасу-Астык» Алмат Турсунов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, руководитель КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, директор ТОО «Галицкое» Александр Касицин.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с руководителями сельхозформирований Акмолинской области Президент сообщил о проведении в столице второго Агрофорума. Также стало известно, что посевные площади в Акмолинской области увеличились, достигнув 5,5 млн га, а площадь масличных культур в регионе достигла 495 тысяч га.
Кроме того, в ходе совещания по вопросу уборочной кампании с аграриями региона Президент отметил, что необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай.