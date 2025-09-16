Влад Плахотнюк сравнил жизнь в Молдове при его власти с «хорошими временами»: Сравнение оказалось далеко не в пользу ПАС

Влад Плахотнюк обратился к молдаванам — пишет t.me/mirgagauzia.
Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, который находится в процессе экстрадиции, обратился к гражданам страны. В своём заявлении он сравнил период своего правления (2016 — 2019) с нынешним правлением партии ПАС.
Ключевые тезисы заявления:
— Сравнение правлений: Плахотнюк утверждает, что во время его руководства государство было более эффективным. Он считает, что правительство ПАС категорически проиграло по всем показателям.
— Экономика и социальная сфера: Он напомнил о низких ценах на газ ($4,70 лея за кубометр) и электроэнергию, а также о социальных программах, таких как «Первый дом» и «Хорошие дороги».
— Свобода слова и протесты: Плахотнюк утверждает, что во время его правления не закрывались телеканалы и оппозиция могла свободно проводить митинги. Он обвиняет нынешние власти в цензуре и репрессиях.
Плахотнюк призвал граждан сравнить два периода и сделать выводы, чтобы 28 сентября, на парламентских выборах, проголосовать за свободную и благополучную жизнь.
