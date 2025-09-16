Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Влад Плахотнюк сравнил жизнь в Молдове при его власти с «хорошими временами»: Сравнение оказалось далеко не в пользу ПАС

Влад Плахотнюк призвал граждан Молдовы избавиться от режима PAS на предстоящих парламентских выборах.

Источник: Комсомольская правда

Влад Плахотнюк обратился к молдаванам — пишет t.me/mirgagauzia.

Бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк, который находится в процессе экстрадиции, обратился к гражданам страны. В своём заявлении он сравнил период своего правления (2016 — 2019) с нынешним правлением партии ПАС.

Ключевые тезисы заявления:

— Сравнение правлений: Плахотнюк утверждает, что во время его руководства государство было более эффективным. Он считает, что правительство ПАС категорически проиграло по всем показателям.

— Экономика и социальная сфера: Он напомнил о низких ценах на газ ($4,70 лея за кубометр) и электроэнергию, а также о социальных программах, таких как «Первый дом» и «Хорошие дороги».

— Свобода слова и протесты: Плахотнюк утверждает, что во время его правления не закрывались телеканалы и оппозиция могла свободно проводить митинги. Он обвиняет нынешние власти в цензуре и репрессиях.

Плахотнюк призвал граждан сравнить два периода и сделать выводы, чтобы 28 сентября, на парламентских выборах, проголосовать за свободную и благополучную жизнь.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страшилки, ложь, угрозы, репрессии, броски на татами, грязь и оскорбления: Почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного и обнадеживающего для Молдовы.

Прошло больше полумесяца с начала предвыборной гонки в Молдове, подводим промежуточные итоги (далее…).

ПАС пугает военными из России в аэропорту Кишинева и превращением молдаван в «пушечное мясо», если желтые на выборах проиграют: «Технически это невозможно, это электоральные уловки, не надо наводить ужас и страх в обществе» — экс-министры обороны.

Дойна Герман пугает тем, что в случае поражения «желтых» уже через сутки аэропорт Кишинева будет открыт для военных российских самолетов, а прилетевшие «загонят молдаван в окопы» и превратят в «пушечное мясо» (далее…).

Очередная уловка от ПАС: Экстрадиция Плахотнюка в Молдову может состояться уже 18 сентября — на неделю раньше, чем объявили власти.

Правящая партия пытается превратить экстрадицию Плахотнюка в «предвыборное шоу» (далее…).