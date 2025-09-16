Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму назначен врио главы Мининформа — им стал Сергей Двуреченский

Временно исполняющим обязанности главы Мининформа Крыма стал Сергей Двуреченский. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, — говорится в документе. Альберт Куршутов, занимавший пост министра с 16 апреля 2024 года, накануне был назначен вице-премьером Крыма.

СПРАВКА: Сергей Двуреченский родился 8 октября 1976 года в г. Грязи, Липецкой области. В 1997 году окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища (Воронежского), специальность командная. В 2020 году окончил Крымский филиал Российского государственного университета правосудия по программе «Государственное и муниципальное управление». А в 2021 году окончил филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации по программе «Подготовка управленческих команд Республики Крым».

С апреля 2021 года по настоящее время — первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше