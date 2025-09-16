В Крыму назначен врио главы Мининформа — им стал Сергей Двуреченский

СПРАВКА: Сергей Двуреченский родился 8 октября 1976 года в г. Грязи, Липецкой области. В 1997 году окончил филиал высшего военного авиационного инженерного училища (Воронежского), специальность командная. В 2020 году окончил Крымский филиал Российского государственного университета правосудия по программе «Государственное и муниципальное управление». А в 2021 году окончил филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации по программе «Подготовка управленческих команд Республики Крым».