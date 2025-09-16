Ричмонд
Axios: Рубио передал Израилю согласие Трампа на наземную операцию в Газе

Израильские военные в понедельник начали наземную операцию, чтобы оккупировать город Газа и «искоренить» ХАМАС. Тель-Авив заранее заручился согласием Вашингтона на наземное вторжение, пишет американский портал Axios.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу Газа. Вскоре после этого в город вошли израильские танки и сухопутные войска ЦАХАЛ. Как утверждает высокопоставленный израильский чиновник, в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы. Израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета, отмечает Axios.

Как утверждают два израильских чиновника, Рубио передал Нетаньяху, что администрация Дональда Трампа поддерживает наземную операцию Израиля, но хочет, чтобы она была проведена быстро и закончилась как можно скорее.

«Рубио не стал тормозить или останавливать наземную операцию», — заявил израильский источник. Американский источник подтвердил, что администрация Трампа не собирается останавливать Израиль и разрешила ему принимать собственные решения относительно войны в Газе.

Это не война Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху). И он будет принимать решения и нести ответственность за все, что произойдет дальше.

американский источник Axios

Отдельно Рубио предупредил ХАМАС, что в распоряжении сторон остается «очень мало времени», чтобы заключить соглашение, и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта. Когда израильские танки входили в город Газа, Трамп публично предостерег ХАМАС от причинения вреда 20 оставшимся в живых израильским заложникам. Трамп, решив, что ХАМАС собирается использовать их в качестве живого щита против наземного наступления Израиля, написал в соцсети Truth Social: «Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, на что они идут. Это невиданное человеческое злодеяние. Не допустите этого! Иначе все договоренности будут аннулированы. Немедленно освободите заложников!»

Для сравнения, с 7 октября 2023 года в анклаве, по данным Министерства здравоохранения Газы, были убиты почти 64 718 палестинцев (большинство из них женщины и дети), ранены 163 859 человек. Эти данные подтвердил экс-глава Генштаба Израиля Герци Халеви.

По его словам, за указанный период погибли или были ранее более 200 000 палестинцев, или около 10% населения сектора Газа.

Против наземной операции ЦАХАЛ в Газе выступали высшие руководители службы безопасности Израиля и родственники заложников, удерживаемых ХАМАС. Военные — начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир и главы разведслужб «Моссад», ШАБАК и АМАН — отговаривали Нетаньяху от начала операции. Они утверждали, что такая операция может подвергнуть опасности жизни израильских заложников, привести к большим потерям в рядах ЦАХАЛ, так и не ликвидировать ХАМАС и вынудить Израиль в итоге установить прямое военное правление над 2 млн жителей Газы.

Родственники же опасаются, что наступление Израиля ставит под угрозу жизни заложников: «Нетаньяху сознательно жертвует ими из политических соображений, полностью игнорируя позицию главы администрации и органов безопасности».

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
