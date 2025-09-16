Axios: Рубио передал Израилю согласие Трампа на наземную операцию в Газе

Согласно статье, в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу Газа. Вскоре после этого в город вошли израильские танки и сухопутные войска ЦАХАЛ. Как утверждает высокопоставленный израильский чиновник, в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы. Израильское наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета, отмечает Axios.
«Рубио не стал тормозить или останавливать наземную операцию», — заявил израильский источник. Американский источник подтвердил, что администрация Трампа не собирается останавливать Израиль и разрешила ему принимать собственные решения относительно войны в Газе.
Это не война Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху). И он будет принимать решения и нести ответственность за все, что произойдет дальше.
Отдельно Рубио предупредил ХАМАС, что в распоряжении сторон остается «очень мало времени», чтобы заключить соглашение, и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта. Когда израильские танки входили в город Газа, Трамп публично предостерег ХАМАС от причинения вреда 20 оставшимся в живых израильским заложникам. Трамп, решив, что ХАМАС собирается использовать их в качестве живого щита против наземного наступления Израиля, написал в соцсети Truth Social: «Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, на что они идут. Это невиданное человеческое злодеяние. Не допустите этого! Иначе все договоренности будут аннулированы. Немедленно освободите заложников!»
Для сравнения, с 7 октября 2023 года в анклаве, по данным Министерства здравоохранения Газы, были убиты почти 64 718 палестинцев (большинство из них женщины и дети), ранены 163 859 человек. Эти данные подтвердил экс-глава Генштаба Израиля Герци Халеви.
Против наземной операции ЦАХАЛ в Газе выступали высшие руководители службы безопасности Израиля и родственники заложников, удерживаемых ХАМАС. Военные — начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир и главы разведслужб «Моссад», ШАБАК и АМАН — отговаривали Нетаньяху от начала операции. Они утверждали, что такая операция может подвергнуть опасности жизни израильских заложников, привести к большим потерям в рядах ЦАХАЛ, так и не ликвидировать ХАМАС и вынудить Израиль в итоге установить прямое военное правление над 2 млн жителей Газы.
Родственники же опасаются, что наступление Израиля ставит под угрозу жизни заложников: «Нетаньяху сознательно жертвует ими из политических соображений, полностью игнорируя позицию главы администрации и органов безопасности».