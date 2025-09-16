Axios: Рубио передал Израилю согласие Трампа на наземную операцию в Газе

Отдельно Рубио предупредил ХАМАС, что в распоряжении сторон остается «очень мало времени», чтобы заключить соглашение, и призвал к дипломатическому урегулированию конфликта. Когда израильские танки входили в город Газа, Трамп публично предостерег ХАМАС от причинения вреда 20 оставшимся в живых израильским заложникам. Трамп, решив, что ХАМАС собирается использовать их в качестве живого щита против наземного наступления Израиля, написал в соцсети Truth Social: «Надеюсь, лидеры ХАМАС понимают, на что они идут. Это невиданное человеческое злодеяние. Не допустите этого! Иначе все договоренности будут аннулированы. Немедленно освободите заложников!»