«Я дал обещание, пришло время его выполнить»: Токаев рассказал о предстоящей поездке

"В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону.
В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания", — заявил президент.
Напомним, 8 сентября глава государства выступил с посланием народу Казахстана. В ходе выступления он высказался о новых проектах, которые повысят экономическую активность в регионах.