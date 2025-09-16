Восемь красноярцев стали почетными ветеранами города

«Как только ушла на пенсию, сразу же поступило предложение прийти Совет ветеранов и заниматься общественной деятельностью. Ветераны избрали, доверились и вот я уже 11 год я у руля. Вообще люблю работать с людьми, мне это доставляет большое удовольствие. И, я так думаю, что со своей работой справляюсь. Хочется и дальше продолжать свою деятельность. Буду это делать столько, насколько у меня хватит сил», — отметила Людмила Чумичева.