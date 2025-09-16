Восемь красноярцев стали почетными ветеранами города

Среди них — восемь заслуженных ветеранов труда, боевых действий, военной службы, которые вносят значимый вклад в развитие города: Дмитрий Алексеевич Басуев, Людмила Петровна Большакова, Маргарита Константиновна Тибекина, Наталья Петровна Лялюшкина, Галина Тимофеевна Потёмкина, Людмила Стефановна Чумичева, Валентина Ивановна Юркова и Людмила Ефимовна Писаренко.
С инициативой присвоения новой награды выступил городской Совет ветеранов. В этом году местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов отметила свой 40-летний юбилей. Выдвижение кандидатов инициируют общественные ветеранские организации районов города. По итогам сессии решение о присвоении звания депутаты поддержали единогласно.
«Сегодня ветераны — это активные участники всех социально-экономических процессов в жизни города. В тесном общении с ними мы понимаем важность и значимость их мнения, обсуждаем и вопросы благоустройства, и разработку нормативно-правовых актов, они самоотверженно включаются в решение очень многих вопросов. Отдельного внимания в их деятельности заслуживает забота о жителях старшего поколения, патриотическое воспитание молодёжи. Эта награда — благодарность ветеранам за их ежедневный и кропотливый труд», — сказала Ольга Качанова, руководитель управления социальной защиты населения администрации города.
Истории из жизни «Почетных ветеранов» — это примеры настоящего лидерства, трудолюбия и самоотверженности. Заместитель председателя Красноярской городской местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Людмила Чумичева, например, начала свой трудовой путь еще в 1970 году в партийном комитете Сибирского завода тяжелого машиностроения. После она работала в Кировском и Центральном районных комитетах, избиралась депутатом Красноярского городского Совета, а также возглавляла отдел инвентаризации и адресации Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.
Общий трудовой стаж Людмилы Стефановны составляет 53 года. Женщина давно вышла на пенсию, но на благо города работать не перестала:
«Как только ушла на пенсию, сразу же поступило предложение прийти Совет ветеранов и заниматься общественной деятельностью. Ветераны избрали, доверились и вот я уже 11 год я у руля. Вообще люблю работать с людьми, мне это доставляет большое удовольствие. И, я так думаю, что со своей работой справляюсь. Хочется и дальше продолжать свою деятельность. Буду это делать столько, насколько у меня хватит сил», — отметила Людмила Чумичева.
Дмитрий Алексеевич Басуев 56 лет отработал в партийных органах, в частности в аппарате Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае, фондах пенсионного и социального страхования. Председатель Красноярского Городского совета Наталия Фирюлина лично рекомендовала присудить Дмитрию Алексеевичу почетное звание. Она отметила, что вся трудовая деятельность ветерана была с людьми и общественными организациями. Он приложил руку к тому, что Красноярск получил почетное звание «Город трудовой доблести».
«Мы благодарны старшему поколению жителей потому, что Красноярск носит звание “Город трудовой доблести”, прежде всего, благодаря ветеранам. Мы надеемся, что награда подвигнет их быть еще более активными, здоровыми и по мере сил они смогут дальше помогать городу и людям. По просьбе ветеранов в Международный день пожилых людей мы вручим им нагрудные знаки и удостоверения», — сказала Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов.
Добавим, что 1 октября Людмиле Стефановне, Дмитрию Алексеевичу и другим почетным ветеранам города Красноярска вручат нагрудные знаки и удостоверения, а их имена внесут в городскую «Книгу Почета» Совета ветеранов. Это послужит началом для доброй традиции — впредь такие награды деятельным красноярцам, которые отдали годы жизни на благо города, будут вручать ежегодно в Международный день пожилых людей.