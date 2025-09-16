Ричмонд
Денис Паслер официально стал губернатором Свердловской области

Денис Паслер официально стал губернатором Свердловской области. Торжественная церемония вступления в должность прошла сегодня в киноконцертном комплексе «Космос» в Екатеринбурге. В главном зале была полная посадка.

На церемонии присутствовали полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители президента, правительства региона, депутаты заксобрания, представители МО, религиозных конфессий и почетные граждане. Инаугурацию также посетил бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он рассказал журналистам, что пребывает в приподнятом настроении и приехал поддержать нового главу региона.

Началась торжественная церемония с демонстрации флагов России и Свердловской области, после чего в живом исполнении прозвучал гимн страны. Затем Денис Паслер принес присягу.

«Уважаемые свердловчане. Моими предшественниками и их командами сделано многое для развития Среднего Урала. Я обещаю, что приложу все силы для развития и процветания Свердловской области», — заявил избранный губернатор.

Напомним, по итогам выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, Денис Паслер, набрал 61,30% голосов избирателей. Явка избирателей составила 36,27%, что значительно меньше, чем на выборах губернатора в других регионах, однако ранее вице-губернатор Олег Чемезов отметил, что результат у региона все равно сам по себе достаточно высокий.