Денис Паслер официально стал губернатором Свердловской области

Напомним, по итогам выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, Денис Паслер, набрал 61,30% голосов избирателей. Явка избирателей составила 36,27%, что значительно меньше, чем на выборах губернатора в других регионах, однако ранее вице-губернатор Олег Чемезов отметил, что результат у региона все равно сам по себе достаточно высокий.