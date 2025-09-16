Полномочия депутата Самарской губдумы Алексея Иванова прекратили досрочно

Во вторник, 16 сентября, состоялось заседание Самарской губернской думы. Среди прочих, на нем рассматривали вопрос о прекращении полномочии депутата Алексея Иванова. Он сам подал такое заявление.
В губдуме поддержали инициативу о прекращении депутатских полномочий с 11 августа. Ранее это же решение принял и комитет по регламенту губдумы. Дата выбрана не случайно, ведь именно 11 августа Иванова назначили и.о. главы Жигулевска.
Ранее Алексей Иванов исполнял обязанности первого заместителя главы Жигулевска. Пост мэра оставался вакантным после того, как Илья Сухих возглавил Тольятти. Несколько месяцев и.о. главы города был Денис Бубенцев, но потом он написал заявление о досрочном прекращении полномочий.