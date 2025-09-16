Лукашенко: с Украиной у Белоруссии меньше проблем, чем с Польшей и Балтией

«А если кому-то надо оправдать свои действия — обезумевшим, тут по соседству живущим, — ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ, — сказал Александр Лукашенко на церемонии вручения госнаград военным (цитата по БелТА). — Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши — умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война».