Посла РФ в Дании вызвали в МИД в связи с инцидентом с БПЛА в Польше

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /ТАСС/. МИД Дании вызвал посла РФ в королевстве из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает российское посольство в своем Telegram-канале.

Источник: Freepik

«15 сентября посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД Дании по поводу якобы преднамеренного нарушения российскими БПЛА воздушного пространства Польши, — отмечено в сообщении. — В ходе беседы Владимир Барбин акцентировал внимание статс-секретаря датского внешнеполитического ведомства Л. Макон на готовности Министерства обороны России провести консультации с Министерством обороны Польши. Отметил, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная же дальность полета применявшихся в ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Российский дипломат также «указал, что отсутствие конструктивного ответа на предложение о консультациях и та поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных с Россией государствах, лишь способствуют дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствуют о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила уверенность, что у Польши нет доказательств о якобы атаке российских беспилотников, объяснив действия Польши тем, что стране «нужно поддерживать русофобию на плаву».

