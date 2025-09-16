Полпред президента в УрФО Артем Жога подвел итоги выборов

За прошедшее трехдневное голосование в регионах Уральского федерального округа не было выявлено существенных нарушений. Об этом на совещании, посвященном итогам выборов, сказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.
«Выборы в регионах Уральского федерального округа прошли на высоком организационном уровне, были обеспечены все необходимые меры безопасности для граждан. Серьезных происшествий и нарушений, способных повлиять на ход выборов, не допущено», — сказал Артем Жога.
Он отдельно отметил в своей речи высокий уровень организации выборов по всему УрФО. Уральский полпред обратил внимание на то, что большинство кандидатов из числа участников специальной военной операции одержали победу на выборах. Избраться в представительные органы смогли 98 ветеранов.
Напомним, что выборы различных уровней проходили в ряде регионов УрФО. В частности, в Свердловской области