Полпред президента в УрФО Артем Жога подвел итоги выборов

Уральский полпред не зафиксировал нарушений на выборах в единый день голосования.

Источник: ЕАН

За прошедшее трехдневное голосование в регионах Уральского федерального округа не было выявлено существенных нарушений. Об этом на совещании, посвященном итогам выборов, сказал полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

«Выборы в регионах Уральского федерального округа прошли на высоком организационном уровне, были обеспечены все необходимые меры безопасности для граждан. Серьезных происшествий и нарушений, способных повлиять на ход выборов, не допущено», — сказал Артем Жога.

Он отдельно отметил в своей речи высокий уровень организации выборов по всему УрФО. Уральский полпред обратил внимание на то, что большинство кандидатов из числа участников специальной военной операции одержали победу на выборах. Избраться в представительные органы смогли 98 ветеранов.

Напомним, что выборы различных уровней проходили в ряде регионов УрФО. В частности, в Свердловской области 12—14 сентября проходило голосование на выборах губернатора. В Челябинской области выбирали депутатов регионального заксобрания.