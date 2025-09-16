Ричмонд
Кубанский избирком признал выборы губернатора состоявшимися

КРАСНОДАР, 16 сентября, ФедералПресс. Избирательная комиссия Краснодарского края подтвердила, что выборы губернатора признаны состоявшимися.

«️За Кондратьева проголосовали 2 551 614 кубанцев при явке 68,7%», — заявил избирком.

Комиссия официально утвердила протокол с итогами голосования на выборах губернатора. Действующий руководитель края Вениамин Кондратьев уверенно победил, набрав 83,17% голосов.

В ходе избирательной кампании поступило 49 обращений, однако фактов нарушений избирательного законодательства выявлено не было. За ходом выборов следили 16 тысяч наблюдателей.

