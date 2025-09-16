Ричмонд
Партии Фицо угрожает исключение из рядов европейских социалистов

Правящая в Словакии партия «Направление — социальная демократия» во главе с премьер-министром Робертом Фицо рискует быть исключенной из партии европейских социалистов. Соответствующую информацию публикует издание Euractiv, ссылаясь на четыре анонимных источника.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Ведомости» отмечают, что причиной такого решения стало отношение Фицо в России. Так, 11 сентября премьер-министр Словакии заявил, что страна заблокирует новые санкции против Москвы, если Еврокомиссия не озвучит решения по стабилизации энергорынка и поддержке промышленности. Фицо настаивал на получении «реалистичных решений» до любого голосования.

11 сентября премьер заявил, что Словакия не поддержит новые санкции против РФ без предложений Еврокомиссии по снижению цен на энергоресурсы и учету интересов промышленности. Фицо настаивал на получении «реалистичных решений» до начала голосования.

Глава словацкого правительства напомнил о последовательной позиции страны, ранее отказавшейся поддержать 18-й пакет антироссийских санкций. Причиной стало несогласие с инициативой REPowerEU, направленной на прекращение закупок российского газа.

7 сентября Роберт Фицо охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как прагматичного политика. Данное заявление прозвучало после его встречи с президентом России в Пекине 2 сентября. Словацкий премьер-министр отметил, что переговоры носили сугубо прагматичный характер, добавив, что с президентом России «всегда очень интересно обмениваться мнениями».

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
