Партии Фицо угрожает исключение из рядов европейских социалистов

«Ведомости» отмечают, что причиной такого решения стало отношение Фицо в России. Так, 11 сентября премьер-министр Словакии заявил, что страна заблокирует новые санкции против Москвы, если Еврокомиссия не озвучит решения по стабилизации энергорынка и поддержке промышленности. Фицо настаивал на получении «реалистичных решений» до любого голосования.
Глава словацкого правительства напомнил о последовательной позиции страны, ранее отказавшейся поддержать 18-й пакет антироссийских санкций. Причиной стало несогласие с инициативой REPowerEU, направленной на прекращение закупок российского газа.
7 сентября Роберт Фицо охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как прагматичного политика. Данное заявление прозвучало после его встречи с президентом России в Пекине 2 сентября. Словацкий премьер-министр отметил, что переговоры носили сугубо прагматичный характер, добавив, что с президентом России «всегда очень интересно обмениваться мнениями».