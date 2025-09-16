Токаев ознакомился с генпланом развития Кокшетау до 2050 года

«Главе государства представили новый генеральный план развития Кокшетау до 2050 года. Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса. Создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий. Территория областного центра расширяется на 7 тыс. гектаров. Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства», — говорится в сообщении во вторник.
Прогнозируется рост численности населения города до 500 тыс. человек.
«В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей будет сдано порядка 10 млн кв.м жилья, в том числе за счет нового строительства и реновации. Главе государства рассказали об успешном запуске пятилетней программы реновации. Цель проекта — переселение людей из аварийных домов в современные, комфортные и энергоэффективные квартиры, а также комплексное обновление инженерных сетей, дворов и общественных пространств. Оператором программы выступает социально-предпринимательская корпорация Kokshe», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время снесены 13 ветхих домов и построено два девятиэтажных и четыре пятиэтажных многоквартирных дома для 365 семей.
«До 2029 года планируется снести 175 ветхих и аварийных домов. На их месте будет построено 35 современных домов на 3500 квартир, что позволит обеспечить переселение около 11 тыс. человек», — добавили в Акорде.