Токаев ознакомился с генпланом развития Кокшетау до 2050 года

«Главе государства представили новый генеральный план развития Кокшетау до 2050 года. Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса. Создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий. Территория областного центра расширяется на 7 тыс. гектаров. Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства», — говорится в сообщении во вторник.