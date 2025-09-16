Влах прокомментировала запрет на въезд в Литву

«Еще одно странное решение, на этот раз — со стороны властей Литвы. Судя по всему, снова постарались мои “друзья” из Кишинева, которые отчаянно пытаются заставить меня замолчать. До сих пор у них это не получилось — не получится и дальше. Что ж, принимаем к сведению и идем вперед. А после 28 сентября (дата проведения парламентских выборов в Молдавии — ред.) всё встанет на свои места. Осталось недолго», — написала Влах в своем Telegram-канале.