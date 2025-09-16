Влах прокомментировала запрет на въезд в Литву

Ранее во вторник литовский МИД сообщил, что запретил Влах въезд на пять лет, объяснив свое решение якобы связями политика с Россией. Ранее Канада ввела санкции против 16 физических и двух юридических лиц из Молдавии, в том числе против Влах, главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока «Победа» и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului («Щит народа»).
«Еще одно странное решение, на этот раз — со стороны властей Литвы. Судя по всему, снова постарались мои “друзья” из Кишинева, которые отчаянно пытаются заставить меня замолчать. До сих пор у них это не получилось — не получится и дальше. Что ж, принимаем к сведению и идем вперед. А после 28 сентября (дата проведения парламентских выборов в Молдавии — ред.) всё встанет на свои места. Осталось недолго», — написала Влах в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.