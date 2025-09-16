«Работу над ошибками провели»: губернатор рассказал о строительстве новых школ в Красноярске

«Работу над ошибками, я уверен, все уже провели. Начинаем готовить проекты на 2026 год уже в текущем месяце с тем, чтобы незамедлительно провести все бюрократические процедуры и приступить к работам, как только погодные условия позволят», — сказал Михаил Котюков.