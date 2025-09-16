«Работу над ошибками провели»: губернатор рассказал о строительстве новых школ в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время прямого эфира в соцсетях рассказал о подготовке к строительству двух новых школ в Красноярске в будущем году.
Глава региона отметил, что нередко из-за ошибок в проектировании работы затягиваются. Он подчеркнул, что в будущем необходимо сделать упор на качественные проекты.
«Работу над ошибками, я уверен, все уже провели. Начинаем готовить проекты на 2026 год уже в текущем месяце с тем, чтобы незамедлительно провести все бюрократические процедуры и приступить к работам, как только погодные условия позволят», — сказал Михаил Котюков.
В следующем году в краевой столице готовятся построить две школы — они уже находятся на стадии проектирования, после чего будут выделены деньги на их строительство.
Кроме того, отвечая на вопрос о новой школе в Солнечном, Михаил Котюков сказал: «Обещал — будем строить». Ее проектирование уже завершено, в 2026 года выделится финансирование.