Выборы губернатора в Севастополе признали состоявшимися

«Протокол о результатах выборов губернатора города Севастополя и сводная таблица к нему подписаны на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии 16 сентября 2025 года всеми членами СГИК. Выборы губернатора города Севастополя признаны состоявшимися, а результаты — действительными», — говорится в сообщении.
При этом явка избирателей составила 66,96 процента, уточнили в Севгоризбиркоме.
По данным комиссии, Михаил Развожаев набрал почти 82 процента голосов, Илье Журавлеву досталось почти шесть процентов, за Геннадия Кушнир проголосовало почти четыре процента избирателей, Сергею Круглову досталось три процента голосов, а Ирине Салиной — 3,5 процента.
Ранее сообщалось, что на выборах главы города победил действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.