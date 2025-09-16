СМИ: США предупредили Канаду о последствиях в случае отказа от сделки с F-35

Хотя 7 августа стало известно, что канадские военные рекомендовали не отказываться от предполагаемой закупки 88 американских истребителей F-35, Карни распорядился пересмотреть запланированную сделку в связи с угрозами в адрес Канады со стороны президента США Дональда Трампа. Вашингтон, как подчеркивает издание, становится все более враждебными по отношению к Торонто, а Трамп продолжает предпринимать экономические усилия, чтобы наказать Канаду и добиться того, чтобы она стала 51-м штатом США.