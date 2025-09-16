Ричмонд
СМИ: США предупредили Канаду о последствиях в случае отказа от сделки с F-35

Канада опубликует результаты рассмотрения предполагаемой закупки 88 истребителей F-35 американского производства к 22 сентября. Несмотря на отсутствие итогового решения Торонто, США уже предупредили Канаду о «серьезных негативных» последствиях, если она откажется от сделки, сообщает канадское издание Ottawa Citizen.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти пообещал обнародовать результаты к концу «календарного лета», которое в Канаде завершается с 20 по 22 сентября. После этого с ними ознакомится премьер-министр Марк Карни, который и примет окончательное решение, говорится в статье.

Хотя 7 августа стало известно, что канадские военные рекомендовали не отказываться от предполагаемой закупки 88 американских истребителей F-35, Карни распорядился пересмотреть запланированную сделку в связи с угрозами в адрес Канады со стороны президента США Дональда Трампа. Вашингтон, как подчеркивает издание, становится все более враждебными по отношению к Торонто, а Трамп продолжает предпринимать экономические усилия, чтобы наказать Канаду и добиться того, чтобы она стала 51-м штатом США.

После «демарша» Канады администрация Трампа, по словам военных, предупредила Торонто о том, что в случае отказа от покупки F-35 «будут последствия».

Посол США в Канаде Пит Хукстра заявил телеканалу CTV, что решение не покупать F-35 может поставить под угрозу совместную систему аэрокосмической обороны NORAD. Эта система, по словам Хукстры, требует, чтобы и США, и Канада летали на самолетах одинакового типа: «Если канадцы летают на одном самолете, а американцы — на другом, это нарушает принцип взаимозаменяемости и даже может угрожать NORAD».

Кроме того, США обеспокоены тем, что Канада, помимо покупки F-35, может приобрести истребители неамериканского производства, например шведские самолеты Gripen.

Хукстра предостерег от этого шага: «Вы (Канада) не можете позволить себе два истребителя, две разные программы создания истребителей». Он признал, что продолжающийся пересмотр сделки стал «раздражающим фактором» для США, который затрудняет достижение торгового соглашения между двумя странами.

Однако сторонники покупки разных типов самолетов указывают на то, что благодаря обещанию Карни значительно увеличить оборонный бюджет Канады, канадские военные получат средства для содержания дополнительных воздушных флотов.

Кроме того, они утверждают, что шведские Gripen лучше, чем американские F-35, подходят для арктических условий и эксплуатации на аэродромах на Крайнем Севере.

Более того, с тех пор как Карни распорядился о пересмотре сделки, Счетная палата США (GAO) 3 сентября сообщила, что программа создания истребителя F-35 столкнулась с еще большими задержками и увеличением расходов: «После почти 20 лет работы программа F-35 продолжает давать неоправданные надежды и не выполнять задачи в срок и в рамках бюджета».

Проблемы как раз связаны с версией F-35 — Block 4, которую Канада хотела закупить.

В отчете GAO говорится, что расходы на Block 4 превышают бюджет по меньшей мере на 6 млрд долларов и отстают от графика на пять лет.

Канадский генерал-лейтенант в отставке Иван Блондин, который первоначально рекомендовал Канаде приобрести F-35, заявил, что Торонто следует отказаться от закупки американских истребителей, поскольку США стали «таким ненадежным» партнером.