Les Echos: Франция и некоторые страны ЕС готовы поддержать меры против Израиля

Помимо Франции санкции ЕС готовы поддержать также Бельгия, Ирландия и Испания. Против же пока выступают Болгария, Венгрия и Чехия, утверждает издание. Для пересмотра же соглашений между ЕС и Израилем потребуется поддержка «квалифицированного большинства», то есть как минимум 15 стран — членов, в которых проживает 65% населения сообщества. Поэтому, по мнению Les Echos, «решающей станет позиция ФРГ», для которой отношения с Израилем являются «исторически чувствительным вопросом».
Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью 16 сентября сообщил журналистам, что в среду, 17 сентября, ЕК предложит комплекс мер в отношении Израиля в связи с действиями этого государства в секторе Газа. Речь идет о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем, уточнил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.