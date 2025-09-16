Польша оценит ущерб от закрытия границы с Беларусью

Убытки будут оценены после того, как станет известна продолжительность закрытия границы.
Уточняется, что после этого министерство сможет подготовить такую сводку, на основании которой правительству предстоит принять решение о возможной господдержке отдельных отраслей.
МВД Польши напомнило, что границу закрыли из заботы о безопасности граждан страны, действовать эта мера будет «до дальнейшего уведомления». В ведомстве подчеркнули, что, хотя решение о закрытии границы связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», это не означает, что она закрыта исключительно на время этих учений. Там также заверили, что движение транспорта восстановят, когда граница будет полностью защищена.
Мы понимаем, что приостановка приграничного движения создает трудности для перевозчиков, которым, например, приходится использовать пограничные переходы в Литве для осуществления перевозок.
После чего добавили, что сделают «все возможное, чтобы период закрытия границы принес минимальные неудобства».
Закрытие белорусско-польской границы
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Польский премьер-министр Дональд Туск пояснил, что такое решение продиктовано «интересами безопасности», поскольку с 12 по 16 сентября в Беларуси намечены российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Беларуси подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил о том, что режим закрытия границы будет бессрочным, однако просто так держать закрытой ее не будут. Позднее он заявил, что рассчитывает, что закрытие границы с Беларусью не продлится долго.
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, комментируя это решение польской стороны, заявил, что таким образом Варшава подложила мину в отношения с другими странами. Он также выразил уверенность, что после совместных учений Беларуси и России «Запад-2025» Польша все же откроет границы.