Польша оценит ущерб от закрытия границы с Беларусью

МВД Польши напомнило, что границу закрыли из заботы о безопасности граждан страны, действовать эта мера будет «до дальнейшего уведомления». В ведомстве подчеркнули, что, хотя решение о закрытии границы связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», это не означает, что она закрыта исключительно на время этих учений. Там также заверили, что движение транспорта восстановят, когда граница будет полностью защищена.