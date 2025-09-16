Ричмонд
СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европарламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6—9 октября, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо от главы ЕП Роберты Метсолы.

Источник: AP 2024

«Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия… фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии 6—9 октября», — говорится в публикации.

По данным источников, две группы — «Патриоты» и «Левые» — по отдельности потребовали вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Отмечается, что подача двух предложений о вотуме недоверия одновременно — беспрецедентный случай.

Газета, ссылаясь на представителя ЕП Дельфин Колар, пишет, что график дебатов и голосований будет определен лидерами политических групп, когда они будут обсуждать повестку дня сессии 1 октября.

По мнению источников, вероятнее всего Европарламент 6 октября проведет общие дебаты, а 9 октября состоятся два отдельных голосования.

