СМИ: Европарламент проведет дебаты по вотуму недоверия главе ЕК

«Европарламент проведет дебаты, а затем проголосует по резолюциям о вотуме недоверия… фон дер Ляйен во время своей пленарной сессии
По данным источников, две группы — «Патриоты» и «Левые» — по отдельности потребовали вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Отмечается, что подача двух предложений о вотуме недоверия одновременно — беспрецедентный случай.
Газета, ссылаясь на представителя ЕП Дельфин Колар, пишет, что график дебатов и голосований будет определен лидерами политических групп, когда они будут обсуждать повестку дня сессии 1 октября.
По мнению источников, вероятнее всего Европарламент 6 октября проведет общие дебаты, а 9 октября состоятся два отдельных голосования.