Михаил Котюков рассказал, когда в Красноярске появится мэр

КРАСНОЯРСК, 16 сентября, ФедералПресс. На сессии городского совета был рассмотрен и одобрен вопрос об отставке находящегося под стражей мэра Красноярска Владислава Логинова. В рамках прямого эфира губернатор края Михаил Котюков рассказал, когда будет назначен новый руководитель.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сейчас мы с коллегами проводим консультации, чтобы определить действующего заместителя главы Красноярска, который будет исполнять обязанности до проведения процедуры избрания главы краевого центра. Могу сказать, что уже в ближайшее время кандидатура руководителя города будет определена», — сообщил губернатор.

Михаил Котюков подчеркнул, что вопрос о назначении мэра будет решен быстро.

«Ставлю задачу до конца текущего года определить нового мэра в соответствии с той процедурой, которая предусмотрена федеральным законодательством и законом Красноярского края», — отметил губернатор.

Напомним, что Владислав Логинов в начале июня он был задержан по подозрению получения взятки в размере 180 миллионов рублей, а впоследствии взят под стражу. Обязанности главы города исполняет его заместитель Алексей Шувалов. 5 июня Логинов подал заявление об отставке по собственному желанию.