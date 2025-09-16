В Красноярске подписан указ о повышении стипендий для одарённых детей

Более 100 человек в регионе признаны победителями в 2025 году. Планируем практически двухкратное увеличение стипендий, ресурсы предусмотрели. Более того, тем, кто уже получал стипендии с начала 2025 года, после принятия законопроекта будет сделан перерасчет.