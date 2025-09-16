Ричмонд
В Красноярске подписан указ о повышении стипендий для одарённых детей

На прямой линии Губернатора Красноярского края Даниэль из Шушенского спросил, когда будет подписан указ об именных стипендиях СПО за 2025 год.

Михаил Котюков ответил, что подписал этот указ на днях.

Более 100 человек в регионе признаны победителями в 2025 году. Планируем практически двухкратное увеличение стипендий, ресурсы предусмотрели. Более того, тем, кто уже получал стипендии с начала 2025 года, после принятия законопроекта будет сделан перерасчет.

Отметим, что ежегодно в Красноярском крае стипендии вручаются 42 одаренным школьникам, 32 студентам техникумов и колледжей и 45 ребятам из вузов.

По информации управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, с 2025 года талантливые школьники будут ежемесячно получать 5 000 рублей, студенты техникумов и колледжей — 10 000 рублей, выпускники — 20 000 рублей. Выдающиеся студенты вузов будут получать 15 000 рублей, а учащиеся выпускных курсов — 30 000 рублей.

Системная работа в этом направлении продолжится. На эти цели в краевом бюджете на 2026 год запланировано более 1 млрд рублей, — отметили в ведомстве.

Напомним, что Михаил Котюков рассказал, какие составы планируют пустить по первой ветке красноярского метро.