В Красноярске подписан указ о повышении стипендий для одарённых детей

Михаил Котюков ответил, что подписал этот указ на днях.
Более 100 человек в регионе признаны победителями в 2025 году. Планируем практически двухкратное увеличение стипендий, ресурсы предусмотрели. Более того, тем, кто уже получал стипендии с начала 2025 года, после принятия законопроекта будет сделан перерасчет.
Отметим, что ежегодно в Красноярском крае стипендии вручаются 42 одаренным школьникам, 32 студентам техникумов и колледжей и 45 ребятам из вузов.
По информации управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, с 2025 года талантливые школьники будут ежемесячно получать 5 000 рублей, студенты техникумов и колледжей — 10 000 рублей, выпускники — 20 000 рублей. Выдающиеся студенты вузов будут получать 15 000 рублей, а учащиеся выпускных курсов — 30 000 рублей.
Системная работа в этом направлении продолжится. На эти цели в краевом бюджете на 2026 год запланировано более 1 млрд рублей, — отметили в ведомстве.
