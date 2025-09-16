TWZ: США впервые разместили в Японии ракетный комплекс Typhon

Система Typhon, согласно статье, развернута в Японии лишь на время — в рамках ежегодных учений Resolute Dragon («Решительный дракон»). Она была продемонстрирована журналистам на авиабазе Корпуса морской пехоты Ивакуни в префектуре Ямагути, на юго-западной стороне острова Хонсю.
В этом году учения «Решительный дракон», в которых принимают участие около 14 000 японских и 5200 американских военнослужащих, продлятся две недели. Они признаны самыми масштабными за всю историю страны.
Система Typhon, а именно батарея 3-й многопрофильной оперативной группой (3MDTF), становится все более популярной в военной деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет TWZ. В июле она использовалась в Австралии для успешного уничтожения морской цели во время учений Talisman Sabre, а до этого была развернута на Филиппинах. Куда дальше США отправят этот комплекс — неизвестно.
Основным плюсом системы Typhon, по мнению TWZ, является то, что ее можно быстро перебрасывать в зоне ведения боевых действий. Комплексы могут быть доставлены по воздуху на самолетах C-17 ВВС США.
Как противокорабельное оружие Typhon обладает потенциалом, который особенно важен в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в статье. В случае любого крупного конфликта с Китаем США придется наносить противокорабельные удары по обширным районам Индо-Тихоокеанского региона.
Именно эта способность делает Typhon своеобразным оружием устрашения, считает TWZ. Из Ивакуни Typhon может использовать ракеты Tomahawk для нанесения ударов по целям на восточном побережье Китая или даже в некоторых районах России, предполагает издание.
Официальные лица Китая и России в августе высказались против такого развертывания этих систем в Японии. В конце августа официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что «Китай всегда выступал против размещения США ракетной системы средней дальности Typhon в азиатских странах», поскольку это представляет угрозу региональной стратегической безопасности. А официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Японию пересмотреть принятое решение о допуске Typhon на свою территорию. В России сочли это «очередным дестабилизирующим шагом со стороны Вашингтона».