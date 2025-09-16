TWZ: США впервые разместили в Японии ракетный комплекс Typhon

Система Typhon, а именно батарея 3-й многопрофильной оперативной группой (3MDTF), становится все более популярной в военной деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет TWZ. В июле она использовалась в Австралии для успешного уничтожения морской цели во время учений Talisman Sabre, а до этого была развернута на Филиппинах. Куда дальше США отправят этот комплекс — неизвестно.