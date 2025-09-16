СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию

Британский правый активист Томми Робинсон заявил 13 сентября, что на субботнюю акцию в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила о порядка 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие «крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия».