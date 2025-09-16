Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали об особенностях маршрута визита Трампа в Британию

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Маршрут визита в Великобританию президента США Дональда Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протесты, которые должны пройти в среду против его приезда, сообщает газета Washington Post.

Источник: Reuters

Трамп прибудет в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Его противники намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.

«Маршрут (пребывания Трампа — ред.) в Виндзорском замке и королевского замка в Чекерс (официальную загородную резиденцию премьер-министра — ред.), которые оба находятся за пределами Лондона, позволяет Трампу находится вдали от массовых протестов, запланированных против его визита», — отмечает Washington Post.

Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать «моменты напряжения». Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика.

Ранее организаторы демонстрации против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию заявили, что намерены превзойти числом масштабную «ультраправую» демонстрацию, которая охватила британскую столицу в выходные.

Британский правый активист Томми Робинсон заявил 13 сентября, что на субботнюю акцию в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила о порядка 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие «крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия».

Участники акции под названием «Соединим королевство» собрались в 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский «Юнион Джек». Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше