Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Воронежской области

Они были отмечены за особые профессиональные успехи.

Двум жителям Воронежской области объявлена благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 15 сентября.

Глава государства отметил государственного советника Воронежской области первого класса Валентину Жданову. Она получила благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества президентом был отмечен советник директора по воспитанию Подгоренского лицея имени Белозорова Россошанского района, руководитель молодёжного клуба «Россошь» Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Михаил Овчаренко.