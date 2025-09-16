Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Воронежской области

Двум жителям Воронежской области объявлена благодарность от президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 15 сентября.
Глава государства отметил государственного советника Воронежской области первого класса Валентину Жданову. Она получила благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества президентом был отмечен советник директора по воспитанию Подгоренского лицея имени Белозорова Россошанского района, руководитель молодёжного клуба «Россошь» Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Михаил Овчаренко.