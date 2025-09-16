Rzeczpospolita узнала, что в дом в Польше попал не дрон, а ракета F-16

«На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты», — передает издание слова люблинской прокуратуры.
В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Как позже заявил премьер-министр республики Дональд Туск, речь шла об «огромном количестве российских дронов» — по его словам, границу Польши нарушили 19 БПЛА.
В Варшаве этот случай интерпретировали как «акт агрессии». Наибольшему риску, по данным правительства, подверглись Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.
В частности, 10 сентября Polsat News сообщило, что обломки дрона упали на жилой дом в городе Вырыки. Была повреждена крыша здания и находившийся рядом с ним автомобиль.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, который в связи с инцидентом был вызван в МИД Польши, заявил, что польская сторона не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной беспилотников. Он подчеркнул, что «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей» и заявил, что дроны летели со стороны Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что запросы в Кремль на контакты с Польшей не поступали, а Минобороны России заявило, что во время ночных ударов по объектам на территории Украины «объекты для поражения на территории Польши не планировались».
После прилета дронов в Польшу румынские военные 13 сентября обнаружили беспилотник в своем воздушном пространстве примерно в 20 км к юго-западу от села Килия-Веке на берегу Дуная и подняли для его сопровождения два истребителя F-16. Позже беспилотник улетел в сторону Украины, рассказали в Минобороны Румынии.
После двух этих инцидентов европейские лидеры обвинили Россию в нарушении воздушного пространства стран НАТО и назвали беспилотники российскими. Бухарест также обвинил в запуске дрона Москву, в российском посольстве эту претензию сочли надуманной и необоснованной.
