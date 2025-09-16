Rzeczpospolita узнала, что в дом в Польше попал не дрон, а ракета F-16

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, который в связи с инцидентом был вызван в МИД Польши, заявил, что польская сторона не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной беспилотников. Он подчеркнул, что «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей» и заявил, что дроны летели со стороны Украины.